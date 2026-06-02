انت الان تتابع خبر واشنطن تصف بيان الإطار حول حصر السلاح بـ"النقلة النوعية" لمستقبل العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس.واستعرض الأعرجي مع هاريس، مجمل الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي وآخر التطورات في المنطقة، كما جرت الإشادة بقرار الإطار التنسيقي الداعم لإجراءات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، مع التأكيد على أن بيان الإطار التنسيقي يعد خارطة طريق لاستقرار البلد والابتعاد عن كل ما يسيء لأمن واستقرار العراق.

كما شهد اللقاء – بحسب البيان - بحث استمرار التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، وتطوير العلاقات الثنائية، وفق المصالح المشتركة للبلدين.

وجدد الأعرجي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية، موقف العراق الثابت من الصراع الدائر في المنطقة ووقوفه إلى جانب المسار السلمي وفق ما رسمته الأعراف والدبلوماسية الدولية.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم الحكومة الأمريكية والرئيس ترامب للحكومة العراقية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للعراق ولشعبه، مجدداً دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، واصفاً بيان الإطار التنسيقي بأنه نقلة نوعية في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة لمستقبل العراق الواعد.

