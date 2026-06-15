انت الان تتابع خبر العراق يرحب بمذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية ويدعو لتعزيز الأمن الإقليمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدمت الوزارة، نيابةً عن حكومة وشعب جمهورية العراق، التهنئة إلى حكومتي وشعبي البلدين بهذه المناسبة، معربةً عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، وفتح آفاق جديدة للتفاهم والتعاون بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.وأكدت الوزارة في بيانٍ لها أن موقف العراق المبدئي والثابت كان، ولا يزال، قائماً على رفض الحرب واعتماد الحوار والوسائل السلمية سبيلاً وحيداً لتسوية الخلافات. وفي هذا السياق، تابعت الوزارة باهتمامٍ مجريات المفاوضات والجهود التي أفضت إلى التوصل إلى هذه المذكرة، كما تقدمت بالتهنئة إلى حكومتي جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر الشقيقة لجهودهما في الوساطة ودعم مسار التفاوض وصولاً إلى إنهاء العمليات العسكرية.

وأضاف البيان أن العراق عانى كثيراً من تداعيات الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يعزز قناعته الراسخة بأهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمنع التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات جديدة.

كما أعربت الوزارة عن أملها في أن يفضي هذا التطور إلى إنهاء حالة الحرب بصورة نهائية، مؤكدةً استمرار العراق في بذل الجهود الرامية إلى ترميم وتعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة التي تأثرت بتداعيات الأزمة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن المنطقة اليوم بحاجة إلى عمل جماعي يستند إلى مبادئ الأمن الجماعي والتعاون المشترك، بما يضمن استدامة الاستقرار والأمن، ويحقق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار. وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن العراق سيواصل أداء دوره في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، انطلاقاً من سياسته الخارجية المتوازنة وسعيه الدائم إلى ترسيخ الحوار وتعزيز التفاهم الإقليمي.

كذلك أعربت الوزارة عن ارتياحها للإعلان عن قرب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بصورة طبيعية، لما لذلك من أهمية بالغة في ضمان انسيابية تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، والإسهام في تعزيز استقرار أسواق الطاقة الدولية.