العراق يؤكد لإيران ترحيبه باتفاق وقف النار ومنع استمرار الصراع

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي، ان الأخير "استقبل اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي نقل إلى رئيس الوزراء العراقي تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتأكيد رغبة بلاده في تنمية العلاقات ودعم التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك".وشهد اللقاء "استعراض مجمل آفاق التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات، بما ينعكس إيجاباً على المصالح الثنائية".

كما جرى بحث "آخر التطورات في المنطقة، حيث عبر سيادته عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار، ودعم الجهود المبذولة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ومنع استمرار الصراع وتهديد السلم الإقليمي والدولي".

