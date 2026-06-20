انت الان تتابع خبر بعد التغييرات الأخيرة.. الزيدي يرعى مراسم الاستلام والتسليم في جهاز الأمن الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المراسم حصلت بين رئيس جهاز الأمن الوطني الجديد باسم محمد يونس البدري ورئيس الجهاز السابق عبدالكريم عبد فاضل حسين البصري".وأشار الى: "أهمية مواصلة جهاز الأمن الوطني أداء مهامه الوطنية في حماية أمن العراق وتعزيز الاستقرار"، لافتا الى ان " رئيس الوزراء اشاد بالجهود التي بذلها البصري خلال مدة توليه المسؤولية ومتمنياً التوفيق والنجاح بدري في مهامه الجديدة".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة استمرار العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية بما يرسخ الأمن الوطني ويحفظ مصالح الدولة العليا".