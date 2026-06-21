انت الان تتابع خبر الحكومة تحدد تموز موعداً لاستكمال الكابينة الوزارية وتؤكد: أزمة السيولة مؤقتة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء هذا الإعلان في سياق تأكيدات رسمية نقلها المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، أوضح فيه أنه سيتم استكمال الكابينة الوزارية في النصف الأول من شهر تموز المقبل، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن.وأكد العبودي أن الدولة توفر كافة الضمانات لاستمرار عمل الشركات النفطية، مشيراً إلى وجود أولوية قصوى لملف الكهرباء والطاقة مع الالتزام بتوفير كافة المتطلبات لخدمة المواطنين.

وتابع العبودي أن الملف الأبرز في زيارة واشنطن سيكون التعاون الاقتصادي، موضحاً أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة سيولة مؤقتة، وأن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لتجاوزها.