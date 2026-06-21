انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التنسيق بين مختلف المستويات القيادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ان السامرائي "زار برفقة وفد من قيادات ونواب تحالف العزم، مكتب التحالف في محافظة كركوك، حيث التقى عدداً من الكوادر التنظيمية وأعضاء التحالف في المحافظة".وأكد السامرائي أهمية تعزيز العمل التنظيمي وتوحيد الجهود بما يسهم في ترسيخ حضور التحالف ومواصلة التواصل مع المواطنين ومتابعة قضاياهم، مشدداً على أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من عمل منظم وتنسيق مستمر بين مختلف المستويات القيادية والتنظيمية.

وكان قد أكد رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، اليوم الاحد، أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار والتنمية.

وذكر بيان لمكتب السامرائي، ان الأخير "زار برفقة وفد من نواب وقيادات تحالف العزم، منزل القيادية في التحالف ساهرة عبد الله محمد غرب، وذلك ضمن زيارته إلى محافظة كركوك ولقاءاته مع الشخصيات والقيادات السياسية والاجتماعية في المحافظة".

واشار السامرائي خلال الزيارة الى "أهمية تعزيز التواصل بين قيادات وأعضاء التحالف في مختلف المحافظات، وتوحيد الجهود بما يسهم في خدمة المواطنين ومتابعة القضايا التي تهم أبناء كركوك، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الحضور الوطني للتحالف".

