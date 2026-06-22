انت الان تتابع خبر العراق والأردن ومصر يؤكدون المضي بتنفيذ مخرجات "التعاون الثلاثي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال المباحثات وفق البيان "استعراض مسارات التعاون المشترك بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة".

وأكد الوزراء "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن ومصر، وتفعيل مخرجات الاجتماعات الثلاثية السابقة، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة".

وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة من خلال الحوار والتعاون والتنسيق المستمر.