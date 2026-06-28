انت الان تتابع خبر فؤاد حسين يؤكد حرص العراق على تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن لإنهاء الصراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح حسين في مؤتمر صحفي أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، عقب التفاهمات التي جرت في سويسرا وتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية مع إيران تفرض دوراً محورياً للعراق في هذا الملف.وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على تداعيات العمليات العسكرية في مضيق هرمز، لا سيما بعد توقف تصدير النفط العراقي نتيجة إغلاق المضيق، مؤكداً حاجة العراق وضرورة العمل على رفع الحصار عن الموانئ لضمان استقرار الإمدادات.

وأضاف حسين: "نحن لسنا مع توسيع رقعة الحرب، ولم نكن يوماً مع الاعتداء على إيران، فاستمرار الحرب يؤدي إلى دمار المنطقة".

وفي سياق تعزيز أمن المنطقة، كشف حسين عن طرح مقترح للعودة إلى اجتماع "الدول الثمان" مع إيران، مشيراً إلى استعداد طهران لاستقبال ممثلي هذه الدول لتطوير العلاقات المشتركة.

وأكد الوزير العراقي على رؤية بغداد الراسخة بأن "أمن المنطقة يجب أن يُصان من قبل أهل المنطقة أنفسهم"، مشدداً على أن العراق يمتلك علاقات ممتازة مع كل من الولايات المتحدة وإيران ويسعى لتوظيفها في خدمة السلام.

واختتم حسين تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير الإيراني شرح تفاصيل مفاوضات سويسرا، مؤكداً استمرار التواصل المباشر بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال زيارته في بغداد بعدد من القيادات السياسية العراقية.

