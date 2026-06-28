انت الان تتابع خبر عراقجي من بغداد: سننسق لتشييع جثمان السيد الشهيد علي الخامنئي في العتبات المقدسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح عراقجي أن طهران ماضية في سياستها الرامية إلى مواصلة التعاون مع الجانب العراقي في جميع المجالات والقطاعات المختلفة.



وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الإيراني عن وجود ترتيبات خاصة، حيث أكد قائلاً: "سوف ننسق الآلية لتشييع السيد الشهيد علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق".

