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عراقجي من بغداد: سننسق لتشييع جثمان السيد الشهيد علي الخامنئي في العتبات المقدسة

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عراقجي من بغداد: سننسق لتشييع جثمان السيد الشهيد علي الخامنئي في العتبات المقدسة

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضح عراقجي أن طهران ماضية في سياستها الرامية إلى مواصلة التعاون مع الجانب العراقي في جميع المجالات والقطاعات المختلفة.

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الإيراني عن وجود ترتيبات خاصة، حيث أكد قائلاً: "سوف ننسق الآلية لتشييع السيد الشهيد علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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