انت الان تتابع خبر الزيدي لـ"عراقجي": العراق يقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار لتثبيت الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرت خلال اللقاء مناقشة الاتفاق الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية الذي جرى بموجبه وقف الحرب بين البلدين، والجهود الدولية والاقليمية لفرض الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.واكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق يقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وهو ما سيعزز فرصة التنمية للشعوب المتجاورة.

من جانبه جدد عراقجي دعم بلاده للعراق والعمل والتنسيق المشترك على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، مُجددا موقف إيران الحريص على إقامة أفضل العلاقات الوطيدة مع كل الدول الإقليمية، ودول الجوار العربي.

