انت الان تتابع خبر ائتلاف السوداني: ندعم إجراءات الحكومة والقضاء ونحذر من حملات التشويه وتداول المعلومات المغلوطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، "نعرب عن دعمنا للإجراءات التي تتخذها الحكومة، ومجلس القضاء الأعلى، والجهات المختصة، بحقّ من صدرت بحقهم أوامر قبض رسمية، انطلاقاً من إيمان الائتلاف الراسخ بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء".

وأضاف "نساند مسار إحالة الملفات المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد إلى القضاء، والسير بها وفق الأطر الدستورية والقانونية، بما يرسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية".

وحذر الائتلاف "من حملات التشويه وتداول المعلومات المغلوطة من قبل الفاسدين، ممّن يعمد لخلط الأوراق لغايات سياسية"، مؤكدا "أهمية اعتماد المعلومات الدقيقة التي تصدر عن الجهات المختصة، تجنباً لتضليل الرأي العام".

