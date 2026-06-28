انت الان تتابع خبر الكاظمي يعلن دعمه للسلطتين القضائية والتنفيذية: محاربة الفساد مسؤولية وطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ‏وأضاف "وإذ نؤكد دعمنا الكامل لجهود السلطتين القضائية والتنفيذية، والأجهزة الأمنية والرقابية المختصة في هذا المسار، فإننا نشدد على أن محاربة الفساد مسؤوليةً وطنية مستمرة، تتطلب تكامل مؤسسات الدولة ووضوح القرار، وعدم السماح لأي جهة باستغلال القانون أو الالتفاف عليه".

‏ولفت الكاظمي الى أن "وعي شعبنا الأبي يمثل اليوم الضمانة الأساسية لإسناد هذا المسار، وتفويت الفرصة على كل الأصوات التي تحاول إرباك المشهد، أو عرقلة إجراءات الدولة لحسابات ضيقة ومصالح خاصة؛ فالمضي في إنفاذ القانون على الجميع، من دون استثناء، هو مصلحة وطنية عليا، وطريق ثابت نحو دولة أكثر عدالة واستقراراً وازدهاراً".