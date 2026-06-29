انت الان تتابع خبر العراق وسوريا يتفقان على تشكيل لجنتين مشتركتين لتعزيز التعاون في الطاقة والأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مشترك، أن اللقاء، الذي حضره وزير الطاقة السوري محمد البشير، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة مختصة بقطاعات الطاقة والزراعة والمياه والنقل والمنافذ الحدودية، بما يسهم في تعزيز المصالح المتبادلة.وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا أيضاً على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين، تتولى متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مختلف الملفات.

وبحث الجانبان آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة، ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا، إلى جانب التعاون في مجالي المياه والزراعة، بما يعزز الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما ناقش الجانبان تعزيز التنسيق الأمني والتعاون المشترك، بما يدعم أمن العراق وسوريا واستقرار المنطقة، ويعزز الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المشتركة.

