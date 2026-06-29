انت الان تتابع خبر العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك على طاولة مباحثات وزير الخارجية والرئيس السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم الاثنين رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني"، مبينة انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز المصالح المتبادلة وخدمة الشعبين الشقيقين".

وأضافت ان "الجانبين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين العراق وسوريا إزاء التحديات المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد الجانبان "أهمية استمرار التواصل والتنسيق الثنائي، والعمل المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي".

