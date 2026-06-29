الإطار التنسيقي يؤكد دعمه لمحاربة الفساد ويدعو للمشاركة بتشييع السيد خامنئي

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "في مستهل الاجتماع كرر المجتمعون التعازي الى الامة الاسلامية والشعب العراقي باستشهاد سبط رسول الله واله وصحبه في واقعة عاشوراء الخالدة ، مثمنين دور الاجهزة الامنية والخدمية والمواكب الحسينية في انجاح ممارسة هذه الشعيرة العظيمة".