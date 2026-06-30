انت الان تتابع خبر مصدر رفيع: لا صحة مطلقاً للأنباء التي تحدثت عن خروج أي متهم بالفساد بكفالة أو تسوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصفحات حول إطلاق سراح المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم في حملة مكافحة الفساد الأخيرة بكفالة مالية او قانونية غير صحيح اطلاقاً".



وأشار المصدر الى ان جميع المتهمين بلا استثناء يقبعون حاليا في السجون تحت حراسة مشددة والتحقيقات مستمرة معهم بإشراف قضائي مباشر ولن يفلت أحد من العقاب.