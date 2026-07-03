انت الان تتابع خبر القضاء يصدر توضيحاً بشأن حالات احتيال وابتزاز حول قضية عدنان الجميلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان، ان بعض المبتزين المحتالين من منتسبي عدة جهات رسمية وغير رسمية يحاولون استغلال ظروف ومجريات التحقيق الخاصة بقضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وجماعته بالاتصال برجال الأعمال مدعين ورود أسماءهم في التحقيقات الجارية لابتزازهم.واضاف، "لذا نهيب بجميع المواطنين ورجال الأعمال خاصةً بعدم تصديق هذه الأكاذيب وعدم الرضوخ إلى اي ابتزاز من هذا القبيل وإبلاغ المحكمة عن هذه التصرفات على رقم الهاتف (07718454304)".

وبين أنه "تم رصد تسجيلات ومقابلات تلفزيونية في عدد من القنوات الفضائية أسند فيها ضيوف الحلقات معلومات عن التحقيقات كانت بمجملها غير صحيحة ولاتمت إلى الحقيقة بصلة، عليه نؤكد أن المحكمة ستتخذ اشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الأفعال والتصرفات الدنيئة التي تحاول تشويه جهود القضاء والحكومة والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد".