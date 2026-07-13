انت الان تتابع خبر الزيدي: هدفنا من زيارة واشنطن استقطاب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الزيدي في تغريدة، عزمه على "ترجمة متانة العلاقات العراقية-الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية"، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى "فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، البنى التحتية، الاقتصاد الرقمي، وشراكات التمويل".وحدد رئيس الوزراء أهداف الوفد العراقي في "استقطاب الاستثمارات، نقل الخبرات، تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب"، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

وشدد الزيدي على أن هذه الجهود تهدف إلى "ترسيخ مكانة العراق كشريك موثوق وعنصر فاعل في استقرار المنطقة وازدهارها".