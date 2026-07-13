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الزيدي: هدفنا من زيارة واشنطن استقطاب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد العراقي

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الزيدي: هدفنا من زيارة واشنطن استقطاب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد العراقي

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بغداد - ياسين صفوان - وأكد الزيدي في تغريدة، عزمه على "ترجمة متانة العلاقات العراقية-الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية"، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى "فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، البنى التحتية، الاقتصاد الرقمي، وشراكات التمويل".

وحدد رئيس الوزراء أهداف الوفد العراقي في "استقطاب الاستثمارات، نقل الخبرات، تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب"، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

وشدد الزيدي على أن هذه الجهود تهدف إلى "ترسيخ مكانة العراق كشريك موثوق وعنصر فاعل في استقرار المنطقة وازدهارها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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