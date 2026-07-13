انت الان تتابع خبر العراق يتضامن مع قطر.. رئيس الجمهورية يغادر إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن الرئيس ئاميدي سيقدم التعازي والمواساة إلى سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولأسرة آل ثاني الكريمة، وللشعب القطري الشقيق.



وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي "تعبيراً عن تضامن جمهورية العراق مع دولة قطر في هذا المصاب الأليم، ومشاركتها أحزانها، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

