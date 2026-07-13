انت الان تتابع خبر السيد الصدر يعزي قطر بوفاة "الأمير الصديق" ويتمنى أن يعيش الخليج بأمان مع إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة له: "اننا اذ نعزي ببالغ الحزن الشعب القطري الشقيق والاسرة الحاكمة بوفاة الأمير الصديق، فإننا نتمنى أن يعيش الخليج العربي بأمان مع الجيران بلا قواعد ولا نيران ولاسيما مع ايران".وأضاف "وأن يمن على الشعب القطري الشقيق بالسلام وعلى الدول الاسلامية والعربية بالاخوة والوئام، بلا تطبيع ولا ارهاب ولا سيما في فلسطين ولبنان".

ادناه نص التدوينة: