انت الان تتابع خبر كاميرة السومرية توثق استعدادات استقبال رئيس الوزراء والوفد العراقي في مقر اقامته بواشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر الصور الاستعدادات الأمنية واللوجستية لاستقبال رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد العراقي في لوبي الفندق الذي اختير مقرا للإقامة قرب البيت الأبيض بولاية واشنطن.

وتم تطويق الفندق بشاحنات لمنع وقوف أي نوع من السيارات كجزء من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الأميركية.