انت الان تتابع خبر العبودي لـ السومرية من واشنطن: زيارة الزيدي لامريكا هي الأهم منذ عام 2003 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي، في حديث لـ السومرية من واشنطن، إن “الوفد العراقي وصل اليوم إلى واشنطن حاملاً معه ملفات ستراتيجية ستؤطر طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، فيما تعد زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الأهم علىمستوى الحكومات العراقية منذ عام 2003”.

وأضاف أن “الزيارة تتبنى نهجاً اقتصادياً يهدف إلى نقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من إطار التعاون الأمني وإدارة التدريب إلى فضاء الاستثمار والشراكات الاقتصادية والتفاهم المشترك”.

وأوضح أن “الملفات الستراتيجية ستبدأ مناقشتها غداً خلال اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء علي الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

واضاف، ان "حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد ملفين مهمين وهما قرارن عراقيان حيث تكاملت السلط

ات العراقية في مساحة معالجة الفساد وتحقيق ما يصبوا اليه الشعب العراقي".

وتابع ان "خلاصة ما سيحدث هو العودة الى الدستور العراقي الذي يحضر تشكيل وتكوين ميليشيات خارج اطار القوات المسلحة الرسمية".

واختتم: "مكافحة الفساد ضرورة لتجفيف منابع الفاسدة التي تهدد المصلحة العامة للحكومة والشعب العراقي".