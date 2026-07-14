انت الان تتابع خبر طائرة يوم القيامة الروسية تهبط في طهران... ما سر المهمة؟ وما أبرز قدراتها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هبطت طائرة القيادة الجوية الروسية المتخصصة Tu-214PU، والتي يُشار إليها أحيانًا في وسائل الإعلام باسم "طائرة يوم القيامة"، نهار 13 تموز في العاصمة الإيرانية طهران، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وتشير بيانات تتبع الرحلات الجوية إلى أن الطائرة أقلعت من موسكو متجهة إلى إيران، ما أثار اهتمامًا واسعًا نظرًا لدورها الفريد كمركز قيادة جوي آمن مخصص لكبار المسؤولين الروس.وعلى خلاف طائرات النقل العسكرية التقليدية، فإن Tu-214PU مجهزة بأنظمة اتصالات متقدمة ومشفرة، وروابط اتصال آمنة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة قيادة وتحكم محصنة صُممت لضمان استمرارية الاتصالات الاستراتيجية خلال الأزمات العسكرية الكبرى أو حالات الطوارئ الوطنية. كما تتيح الطائرة لكبار المسؤولين الروس تنسيق العمليات العسكرية أثناء وجودهم في الجو في حال تعرض البنية التحتية الأرضية للاضطراب أو التعطل.وقد أثار وصول الطائرة تكهنات بشأن تعمق التنسيق العسكري والاستراتيجي بين موسكو وطهران. وفي حين لم يعلن المسؤولون الروس رسميًا عن الغرض من هذه الرحلة، حيث يرى بعض المحللين أن وصول الطائرة يحمل دلالات جيوسياسية مهمة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتنامي التعاون الأمني بين روسيا وإيران.

ما هي Tu-214PU؟

طائرة Tu-214PU هي طائرة قيادة واتصالات متخصصة.

هذه الطائرة ليست طائرة نقل عسكرية عادية، بل هي نسخة معدلة من Tu-214 مخصصة لكبار المسؤولين الروس، ومجهزة بـ:

أنظمة اتصالات مشفرة.

اتصالات عبر الأقمار الصناعية.

أنظمة قيادة وتحكم آمنة.

القدرة على الحفاظ على الاتصالات الحكومية والعسكرية في حالات الطوارئ.

طائرة يوم القيامة

وصفها بأنها "طائرة يوم القيامة" (Doomsday Aircraft).

هذا الوصف منتشر في وسائل الإعلام، لكنه ليس دقيقًا بالكامل.

فالطائرة Tu-214PU ليست الطائرة الروسية الأساسية المخصصة لإدارة الحرب النووية أو البقاء بعد هجوم نووي. هذا الدور ارتبط تاريخيًا بطائرات مثل Il-80، وهي المعروفة أكثر باسم "طائرة يوم القيامة".