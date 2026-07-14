انت الان تتابع خبر ترامب: سنبرم صفقات كثيرة مع العراق وشراكة قوية في مجال النفط قريباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء علي الزيدي إن شركات النفط الأمريكية ستدخل السوق العراقية بمستويات غير مسبوقة، مؤكداً أن واشنطن لا تعتقد بوجود حاجة إلى استمرار وجود عسكري في العراق.وأضاف ترامب أن إيران تمثل عبئاً على العراق والمنطقة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على حماية مضيق هرمز، وأنها تراجعت عن فرض رسوم على عبور المضيق بعد اتصالات مع دول المنطقة مقابل التزامات استثمارية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالاستثمارات مقابل توفير الحماية للممرات البحرية، مؤكداً أنه منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق.