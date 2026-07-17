انت الان تتابع خبر الزيدي من واشنطن: العراق لم يعد بلد الفرص الضائعة ونسعى لشراكات حقيقية مع الشركات الأميركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي خلال كلمته في قمة الأعمال الأميركية العراقية بالغرفة التجارية في واشنطن، إن الاجتماعات التي عقدها في هيوستن مع شركات الطاقة كانت مثمرة، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة في العراق.



وأضاف أن الحكومة العراقية تعتمد سياسة الباب المفتوح أمام المستثمرين، مؤكداً رغبة بغداد في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الأميركية، وليس الاكتفاء بعقود مقاولات.