انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى الولايات المتحدة بحصيلة واسعة من التفاهمات والاتفاقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365 ان "الزيارة ركزت على إطلاق عملية شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة تدعم الاقتصاد العراقي، وتوسع من الفرص الاستثمارية، وتنعش سوق العمل المحلي، وتدعم تنويع الموارد، مثلما تمكّن العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام، وترفع من قدرات الانتاج والتصفية".وفي ما يأتي أبرز محطات الزيارة ونتائجها:

- زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي البيت الأبيض، وعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والاتفاق على الشراكة الستراتيجية الاقتصادية الشاملة.

- استقبال الزيدي للممثل الخاص للرئيس ترامب، السفير توم باراك.

- زيارة الزيدي مقر وزارة الحرب الأمريكية، وعقد مباحثات حول العلاقات الأمنية والعسكرية الثنائية، والمضي في تعزيز التعاون الاستخباري.

- استقبال الزيدي وزير الخزانة الامريكي، وبحث التعاون الثنائي المالي، إصلاح القطاع المصرفي.

- استقبال الزيدي مدير مؤسسة التمويل الدولية/DFC، والبحث في توسعة الشراكة بالتمويل، ودعم الاقتصاد الرقمي.

- لقاء الزيدي عدداً من السفراء السابقين للولايات المتحدة في العراق، واستعراض وسائل ومحطات نمو العلاقات الثنائية.

- استقبال الزيدي وزير الخارجية الأردني، في مقر الإقامة، وتلقي دعوة من العاهل الأردني لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.

- استقبال رئيس الوزراء عضوي لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور تيدبد، و السيناتور توم شيهي.

- زيارة الزيدي الكونغرس الأمريكي، بغرفتيه؛ الشيوخ، والنواب، والاجتماع بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.

-لقاء الزيدي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريتش.

- لقاء الزيدي رئيس مجلس النواب الامريكي السيد مايك جونسن.

-لقاء الزيدي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ السيد روجر ويكر.

- استقبال الزيدي رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب.

- زيارة الزيدي مدينة هيوستن بولاية تكساس، والاجتماع بإدارة شركة شيفرون كوربوريشن.

- اجتماع الزيدي بإدارة شركة كي بي آر الأمريكية.

- حضور الزيدي في هيوستن ملتقى الحوار الاقتصادي والاستثماري، الذي عقدته غرفة التجارة الثنائية، والاعلان عن خطط مشاريع " مدينة الطاقة"، في شبه جزيرة الفاو.

- لقاء الزبدي، في هيوستن، عدداً من ممثلي شركات؛ هاليبرتون، وبيكر هيوستن، وهانيويل، ووذر فورد، وبحث الشراكة في تطوير القطاعين العام والخاص في العراق.

- ⁠اجتماع الزيدي بإدارة شركة إيكسون موبيل.

- مشاركة الزيدي بمؤتمر قمة الأعمال الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية.

- اجتماع الزيدي بممثلي شركات؛ اتش كي أن، وجي إي فيرنوفا، وفانتف، وغوغل وكوميرس.

- رعاية الزيدي توقيع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وتعاوناً اقتصادياً، بين القطاعات العامة والخاصة العراقية، ومختلف القطاعات النفطية والصناعية والتكنولوجية والمالية الأمريكية.

- لقاء الزيدي وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رأيت.

- استقبال الزيدي المدير التنفيذي لشركة ستارلنك.

- استقبال الزيدي المدير التنفيذي لشركة اكسيليريت اينرجي.

- استقبال الزيدي ممثلي ائتلاف شركتي برتش بتروليوم، وكونوكو فيلبس.

-استقبال الزيدي ممثلي مصرف جي بي مورغان.

- رعاية الزيدي اتفاق البنك المركزي العراقي، والخزانة الأمريكية على إعادة (7) مصارف عراقية للعودة الى العمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية.

- رعاية الزيدي توقيع وزارة النفط مع الجانب السوري مذكرة تفاهم بشأن إنشاء أنبوب لتصدير النفط الخام من البحر الأبيض المتوسط عبر الموانئ السورية.

- استقبال الزيدي رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا.

- استقبال الزيدي ممثلي وأبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، من مختلف الولايات والمدن، ورجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والطلبة المبتعثين.