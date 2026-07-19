انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى الولايات المتحدة بحصيلة واسعة من التفاهمات والاتفاقات والان مع التفاصيل
وفي ما يأتي أبرز محطات الزيارة ونتائجها:
- زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي البيت الأبيض، وعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والاتفاق على الشراكة الستراتيجية الاقتصادية الشاملة.
- استقبال الزيدي للممثل الخاص للرئيس ترامب، السفير توم باراك.
- زيارة الزيدي مقر وزارة الحرب الأمريكية، وعقد مباحثات حول العلاقات الأمنية والعسكرية الثنائية، والمضي في تعزيز التعاون الاستخباري.
- استقبال الزيدي وزير الخزانة الامريكي، وبحث التعاون الثنائي المالي، إصلاح القطاع المصرفي.
- استقبال الزيدي مدير مؤسسة التمويل الدولية/DFC، والبحث في توسعة الشراكة بالتمويل، ودعم الاقتصاد الرقمي.
- لقاء الزيدي عدداً من السفراء السابقين للولايات المتحدة في العراق، واستعراض وسائل ومحطات نمو العلاقات الثنائية.
- استقبال الزيدي وزير الخارجية الأردني، في مقر الإقامة، وتلقي دعوة من العاهل الأردني لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.
- استقبال رئيس الوزراء عضوي لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور تيدبد، و السيناتور توم شيهي.
- زيارة الزيدي الكونغرس الأمريكي، بغرفتيه؛ الشيوخ، والنواب، والاجتماع بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.
-لقاء الزيدي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريتش.
- لقاء الزيدي رئيس مجلس النواب الامريكي السيد مايك جونسن.
-لقاء الزيدي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ السيد روجر ويكر.
- استقبال الزيدي رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب.
- زيارة الزيدي مدينة هيوستن بولاية تكساس، والاجتماع بإدارة شركة شيفرون كوربوريشن.
- اجتماع الزيدي بإدارة شركة كي بي آر الأمريكية.
- حضور الزيدي في هيوستن ملتقى الحوار الاقتصادي والاستثماري، الذي عقدته غرفة التجارة الثنائية، والاعلان عن خطط مشاريع " مدينة الطاقة"، في شبه جزيرة الفاو.
- لقاء الزبدي، في هيوستن، عدداً من ممثلي شركات؛ هاليبرتون، وبيكر هيوستن، وهانيويل، ووذر فورد، وبحث الشراكة في تطوير القطاعين العام والخاص في العراق.
- اجتماع الزيدي بإدارة شركة إيكسون موبيل.
- مشاركة الزيدي بمؤتمر قمة الأعمال الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية.
- اجتماع الزيدي بممثلي شركات؛ اتش كي أن، وجي إي فيرنوفا، وفانتف، وغوغل وكوميرس.
- رعاية الزيدي توقيع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وتعاوناً اقتصادياً، بين القطاعات العامة والخاصة العراقية، ومختلف القطاعات النفطية والصناعية والتكنولوجية والمالية الأمريكية.
- لقاء الزيدي وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رأيت.
- استقبال الزيدي المدير التنفيذي لشركة ستارلنك.
- استقبال الزيدي المدير التنفيذي لشركة اكسيليريت اينرجي.
- استقبال الزيدي ممثلي ائتلاف شركتي برتش بتروليوم، وكونوكو فيلبس.
-استقبال الزيدي ممثلي مصرف جي بي مورغان.
- رعاية الزيدي اتفاق البنك المركزي العراقي، والخزانة الأمريكية على إعادة (7) مصارف عراقية للعودة الى العمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية.
- رعاية الزيدي توقيع وزارة النفط مع الجانب السوري مذكرة تفاهم بشأن إنشاء أنبوب لتصدير النفط الخام من البحر الأبيض المتوسط عبر الموانئ السورية.
- استقبال الزيدي رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا.
- استقبال الزيدي ممثلي وأبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، من مختلف الولايات والمدن، ورجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والطلبة المبتعثين.