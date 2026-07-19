- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر بينها إعفاء قائد القوة البحرية.. السومرية تنشر توصيات "لجنة الأمن" بشأن صياد البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وعقب استعراض التقرير ومناقشة تفاصيل الحادثة، صوّت المجلس بالإجماع على تبني التوصيات التي قدمتها اللجنة النيابية بهذا الخصوص، وذلك ضمن مساعي المجلس للوقوف على ملابسات الحادث وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أوصت اللجنة بإعفاء عدد من القادة العسكريين، وهم: قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن عبدالواحد كيبان، ومدير العمليات البحرية اللواء البحري الركن وائل عبدالمحسن، وقائد قاعدة أم قصر البحرية اللواء البحري الركن ليث عبدالستار.
ويأتي هذا التصويت كجزء من سلسلة الإجراءات الرقابية التي يتبناها البرلمان في دورته السادسة لمتابعة الملفات الأمنية والحقوقية التي تهم الشارع العراقي.
ويأتي هذا التصويت كجزء من سلسلة الإجراءات الرقابية التي يتبناها البرلمان في دورته السادسة لمتابعة الملفات الأمنية والحقوقية التي تهم الشارع العراقي.
وأنهى مجلس النواب أيضا القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرون لقانون الملاك رقم (25) 1960، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين