انت الان تتابع خبر بينها إعفاء قائد القوة البحرية.. السومرية تنشر توصيات "لجنة الأمن" بشأن صياد البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعقب استعراض التقرير ومناقشة تفاصيل الحادثة، صوّت المجلس بالإجماع على تبني التوصيات التي قدمتها اللجنة النيابية بهذا الخصوص، وذلك ضمن مساعي المجلس للوقوف على ملابسات الحادث وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.