انت الان تتابع خبر الزيدي وأمير قطر يؤكدان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم الامريكية - الايرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي، ان الأخير "أجرى في العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات رسمية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".وجدد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "التعازي إلى الشيخ تميم بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (رحمه الله)، معرباً عن شكره وتقديره للأمير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكد حرص العراق على توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع دولة قطر الشقيقة، والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وشهدت المباحثات "استعراضاً للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة، إلى جانب بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأكد الجانبان "أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، وضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويخدم أمن المنطقة واستقرارها".

