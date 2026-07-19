انت الان تتابع خبر تحذيرات عاجلة من زعزعة امن واستقرار ذي قار.. محاولات لاعادتها الى المربع الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن المحافظة مرتضى الابراهيمي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، "نتابع ببالغ الاهتمام ما يعانيه أهلنا في ذي قار من ازمة في الطاقة الكهربائية وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة للحصول على ساعات تجهيز تتلائم مع الظروف المناخية القاسية في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، مبينا "اننا ندرك حجم المعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة ونستشعر ما تتحمله العوائل وكبار السن في هذا الصيف اللاهب".

واضاف ان "ملف الكهرباء يأتي في اولوياتنا ونتابع بشكل مستمر لايجاد حلول تسهم في معالجة هذه الازمة"، موضحا ان "الازمة ليست محصورة بمحافظة ذي قار بل تمتد على عموم العراق".

ودعا "الحكومة الى "اتخاذ إجراءات عاجلة وحلول استراتيجية لمعالجة أسبابها بصورة جذرية"، مطالبا وزارة الكهرباء بـ"تحمل مسؤوليتها وتبادر بخطوات تحسين واقع التجهيز وتخفيف معاناة المواطنين".

وتابع انه "في ذي قار توجد 4 مشاريع تم التعاقد عليها وتم وضع حجر الاساس لها وهي:

مشروع سيمنز بـ922 ميغاواط

مشروع المحطة المركبة 250 ميغاواط

مشروع التوسعة الحرارية 650 ميغاواط

مشروع الطاقة النظيفة 1000 ميغاواط

وشدد على "ضرورة "إسراع وزارة الكهرباء في استكمال هذه المشاريع"، محذرا من "محاولات جهات استغلال هذه الازمة لزعزعة امن واستقرار ذي قار واعادتها الى المربع الأول".

ودعا "الجميع الى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء محاولات التأجيج او استثمار معاناة المواطنين لتحقيق اجندات لا تخدم المحافظة"، مطالبا "الاجندات التي تؤجج الشارع عبر التواصل الاجتماعي الى تحمل المسؤوليات واعتماد القنوات الرسمية بعيدا عن الخطابات التي تزيد الاحتقان".

وشدد على "ضرورة ان يتعاون الأهالي مع الاجهزة الأمنية للحفاظ على الامن والاستقرار".