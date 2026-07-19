انت الان تتابع خبر وزير الكهرباء في البرلمان الخميس وساعات التجهيز على طاولة المناقشة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، انه "سيتم استضافة وزير الكهرباء علي سعدي وهيب في اللجنة الخميس القادم للإجابة على الاستفسارات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة في معالجة ازمة الكهرباء".

وأضافت ان "محافظة الديوانية خصص لها 800 ميغاواط وما يصل هو 547 ميغاواط بسبب التجاوز من محافظات أخرى"، مشيرة الى "اننا وجهنا سؤالا الى وزير الكهرباء ولم تصل أي إجابة عن الأسئلة الخاصة حول التجهيز خلال موسم الصيف".

وبينت ان "الاستضافة ستتضمن أسئلة كثيرة بخصوص ملفات الفساد وعقود الكهرباء"، موضحة ان "احتياج العراق الكامل من الكهرباء هو 62 الف ميغا واط والإنتاج الحالي 22 الف ميغاواط، والذي لا يكفي اكثر من تجهيز 8 ساعات في عموم محافظات العراق".

