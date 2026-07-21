انت الان تتابع خبر بالوثيقة… قرار نيابي يوصي بإعفاء قائد القوة البحرية ومدير العمليات البحرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتضمن القرار النيابي الذي أوصى فيه القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن عبد الواحد كيبان ومدير العمليات البحرية اللواء البحري الركن وائل عبد المحسن وقائد قاعدة أم قصر البحرية اللواء البحري الركن ليث عبد الستار من مناصبهم.

كما تضمن أيضا تكليف وزارة الدفاع باختيار البديل المناسب لقيادة القوة البحرية، على أن يُنفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.