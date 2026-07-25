انت الان تتابع خبر "أين ذهبت المليارات الاربعة؟".. نائب يتهم ديوان الرقابة المالية بوجود شبهات فساد ويعلن إعداد ملف لإحالته للنزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سالم في مؤتمر حضره مراسل الخليج 365، إن "ديوان الرقابة المالية بحاجة إلى رقابة"، مبيناً أن الملف الذي أعده يتضمن وثائق وأسماء وأرقاماً تتعلق بشبهات استغلال المنصب وتضارب المصالح ومنح امتيازات.وأضاف أن "هناك عوائل بأكملها مرتبطة بمتنفذين داخل الديوان، فضلاً عن نقل موظفين بتخصصات لا تمت لطبيعة عمل الديوان بصلة قبل توزيع قطع الأراضي".

وأشار النائب إلى وجود تساؤلات بشأن آلية استغلال بناية ديوان الرقابة المالية بعد ساعات الدوام الرسمي، إضافة إلى ملف قطع الأراضي والمبالغ المستحصلة من الموظفين وقيمتها الفعلية، متسائلاً عن مصير مبالغ قال إنها بلغت 4 مليارات دينار.