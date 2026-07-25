انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد دعم خريجي المعاهد النفطية للمشاركة الفاعلة في قطاع الطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، التقى ممثلي معاهد النفط، وأكد أهمية تطوير البرامج التدريبية لمواكبة متطلبات سوق العمل، خاصة احتياجات الشركات الأجنبية العاملة ضمن جولات التراخيص النفطية".وأشار السوداني إلى أن "الائتلاف يدعم جاهزية خريجي المعاهد النفطية للمشاركة الفاعلة في إدارة وتشغيل المشاريع النفطية الكبرى، من خلال توفير فرص تدريب متقدمة محلياً وخارجياً وفقاً للمعايير الدولية".

وشدّد على "ضرورة ربط مخرجات معاهد النفط باحتياجات الشركات الوطنية والاستثمارية، مع فرض نسب تشغيل ملزمة للكوادر الشابة الوطنية في العقود النفطية، لضمان المشاركة الفعلية للخبرات العراقية بجانب الخبرات الدولية".

وأكد أن "رؤية الائتلاف تتضمن توسيع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، مما يعزز فرص العمل المستدامة لخريجي المعاهد والجامعات المتخصصة".

