انت الان تتابع خبر وزير العدل والسفير السوداني يبحثان استكمال توقيع اتفاقية لتبادل المحكومين بين بغداد والخرطوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل سفير جمهورية السودان لدى العراق، عبد الرحيم سر الختم، لبحث آفاق تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، وفي مقدمتها استكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية تبادل المحكومين بين جمهورية العراق وجمهورية السودان، بما ينسجم مع الأطر القانونية النافذة ويخدم المصالح المشتركة".وأكد الوزير، خلال اللقاء، "حرص وزارة العدل على توسيع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة عبر إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات العدلية والقانونية، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".

من جانبه، أعرب السفير السوداني عن "تقديره لجهود وزارة العدل العراقية في تعزيز التعاون القانوني"، مؤكداً رغبة بلاده في "استكمال الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقية تبادل المحكومين، بما يعزز أواصر التعاون بين بغداد والخرطوم ويخدم الجانبين في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين".

كما نقل السفير إلى وزير العدل "برقية تهنئة من وزير العدل السوداني، عبد الله محمد دروف، بمناسبة تجديد الثقة به وزيرًا للعدل في الحكومة الحالية"، متمنيًا له "التوفيق في أداء مهامه، ومؤكدًا حرص بلاده على مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات العدلية والقانونية بين وزارتي العدل في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة".

