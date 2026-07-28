انت الان تتابع خبر الديمقراطي: طهران رفضت طلب بغداد السماح للسفن المحملة بالنفط العراقي المرور عبر هرمز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الحزب وفا محمد لـ الخليج 365، ان "إيران رفضت الطلب العراقي بالسماح للسفن المحملة بالنفط العراقي المرور عبر مضيق هرمز"، متسائلا "هل هذا هو رد الجميل؟".

وأضاف ان "العراق كان رئة الاقتصاد الإيراني وساعدت إيران كثير أثناء الحصار عليها والنفط الإيراني كان يباع بمستندات عراقية مزورة واليوم لا نلتمس أي خير من الجانب الإيراني الذي يصر حاليا على دفع مبلغ 12 مليار دولار من العراق عند شراء الغاز الإيراني ومحدد بأسعار مضاعفة".

وتابع "لا ننسى اكثر من مرة انه تم استهداف المصالح العراقية بمسيرات وصواريخ إيرانية في مضيق هرمز".

