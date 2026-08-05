انت الان تتابع خبر ملف الجالية العراقية على طاولة مباحثات رئيس الجمهورية مع السفيرين بإسبانيا والولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية نزار ئاميدي استقبل، في قصر السلام ببغداد، وفي لقاءين منفصلين، السفير علي شمران بمناسبة تسنّم مهامه الدبلوماسية سفيراً لجمهورية العراق لدى مملكة إسبانيا، والسفير كريكور ديرهاكوبيان بمناسبة تسنّم مهامه الدبلوماسية سفيراً لجمهورية العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد رئيس الجمهورية أن "تمثيل العراق مسؤولية وطنية كبيرة تستوجب العمل على ترسيخ صورته الإيجابية، وتعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مشيرا الى ان "سفارات العراق في الخارج تضطلع بمهمة وطنية تتمثل في عكس الصورة الحضارية للبلاد، الأمر الذي يحمّلها مسؤولية مضاعفة في رعاية شؤون الجاليات العراقية، والدفاع عن مصالح العراق، وتعزيز حضوره في مختلف المحافل الدولية".

من جانبهما، أعرب السفيران علي شمران وكريكور ديرهاكوبيان عن بالغ شكرهما وامتنانهما لرئيس الجمهورية، مؤكِدَين "حرصهما على بذل أقصى الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وكلٍّ من مملكة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات".