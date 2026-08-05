العراق والسعودية يبحثان ملف حصر السلاح بيد الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم الأربعاء، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان".
وأضافت انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة، بما في ذلك مناقشة المقترحات المتداولة بشأن مكان انعقادها في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة"، مشيرة الى ان "الجانبين تناولا الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للوفد الأمني العراقي إلى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التباحث بشأن الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين".
وأكدت ان "فؤاد حسين استعرض سياسة الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة".
وأعرب وزير الخارجية السعودي "عن دعم المملكة للحكومة العراقية الجديدة، وتأييدها للجهود التي تبذلها في تعزيز أمن العراق والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".
وبحث الجانبان التداعيات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على منافذ تصدير النفط وأمن إمدادات الطاقة، كما ناقشا الجهود الإقليمية والتفاهمات المحتملة الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية والأطر الإقليمية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة، بما في ذلك مناقشة المقترحات المتداولة بشأن مكان انعقادها في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة"، مشيرة الى ان "الجانبين تناولا الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للوفد الأمني العراقي إلى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التباحث بشأن الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين".
وأكدت ان "فؤاد حسين استعرض سياسة الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة".
وأعرب وزير الخارجية السعودي "عن دعم المملكة للحكومة العراقية الجديدة، وتأييدها للجهود التي تبذلها في تعزيز أمن العراق والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".
وبحث الجانبان التداعيات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على منافذ تصدير النفط وأمن إمدادات الطاقة، كما ناقشا الجهود الإقليمية والتفاهمات المحتملة الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية والأطر الإقليمية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.