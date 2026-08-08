انت الان تتابع خبر ماذا بحث الوفد الاستخباري السعودي في العراق؟ والان مع التفاصيل



وذكرت ان "الجانب العراقي تعهد بمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على السعودية، وطلب من الوفد تقديم أي معلومات أو أدلة يمكن أن تساعد الأجهزة العراقية في تحديد الجهات المسؤولة وإحباط أي عمليات محتملة".

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت قناة الحرة عن المصادر قولها ان "الوفد الاستخباري السعودي في العراق تناولت بصورة مباشرة التهديدات التي تواجهها السعودية من الجماعات المسلحة في العراق"، مبينة ان "الوفد ابلغ مسؤولين عراقيين أن الرياض لا تريد تصعيدا مع الفصائل، لكنها لن تتردد في التحرك ضد مصادر التهديد إذا لم تتمكن الحكومة العراقية من منع الهجمات".وذكرت ان "الجانب العراقي تعهد بمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على السعودية، وطلب من الوفد تقديم أي معلومات أو أدلة يمكن أن تساعد الأجهزة العراقية في تحديد الجهات المسؤولة وإحباط أي عمليات محتملة".