انت الان تتابع خبر الامن والدفاع النيابية: نؤيد زيارة زيدان لسوريا وندعم الوفد الحكومي الذي زار السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نهير في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "نعلن تأييدنا ومساندتنا للوفد الحكومي العراقي الذي زار المملكة العربية السعودية اليوم، وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة العراقية، وتوسيع علاقاتها الإقليمية بما يخدم أمن العراق واستقراره ومصالح شعبه".ودعا الحكومة العراقية إلى "العمل الجاد على بناء شراكات وتحالفات إسلامية وإقليمية فاعلة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتنسيق في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، وبما يحفظ سيادة العراق واستقلال قراره الوطني".وأكمل، أن "العراق، بما يمتلكه من موقع وثقل وتاريخ، قادر على أن يكون محوراً للتقارب والتعاون بين دول المنطقة والعالم، وأن ينسج علاقات متوازنة مع المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية، وكذلك مع الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، بما فيها فرنسا والهند واليونان وغيرها او الدخول في تحالف مكة وبرعاية أممية من أجل دعم الأمن والاستقرار والتنمية".وأشار الى انه "نريد عراقاً قوياً، سيداً، آمناً ومستقراً، يبني تحالفاته على أساس مصلحة الدولة العراقية، ويسهم في الوقت نفسه في أمن واستقرار المنطقة وبلاد المسلمين".

ولفت الى إن "زيارة القاضي زيدان الى سوريا تمثل خطوة مهمة لتطوير التعاون في المجالات القضائية والقانونية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار وحماية حقوق المواطنين".

وبين أنه "مثل هذه الزيارات تسهم في توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز أمن واستقرار العراق وسوريا ويفتح آفاقاً أوسع لعلاقات متينة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة".

