انت الان تتابع خبر العراق وبريطانيا يؤكدان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوترات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق".

واضاف البيان ان "اللقاء، بحث العلاقات الثنائية العراقية البريطانية، وأهمية توطيد التعاون وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وتابع البيان انه "جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوترات، واعتماد الحوار والتواصل سبيلاً لإنهاء الأزمات، وترسيخ الأمن والاستقرار".

وأكد السفير البريطاني بحسب البيان "دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في محاربة الفساد، وخطوات إلاصلاح المالي، وتعزيز سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة"، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في دعم الاستقرار"، مؤكداً "استعداد المملكة المتحدة لمواصلة التعاون مع العراق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".