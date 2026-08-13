انت الان تتابع خبر الشمري يلتقي وزير الدفاع السعودي ويبحثان التعاون العسكري والدفاعي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان أن "مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، عبد الامير الشمري، بحث مع وزير الدفاع السعودي، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين العراق والمملكة العربية السعودية
".
وتابع ان "اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث آليات تطوير التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين".
محمد يوسف
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