انت الان تتابع خبر القاضي زيدان يبحث مع الشرع تعزيز التعاون العراقي – السوري في المجالات القضائية والقانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع".

وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العراقي – السوري في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آليات التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين".

وبحث الجانبان، بحسب البيان، "تبادل الخبرات، بما يعزز أطر التعاون المشترك بين البلدين".

يذكر ان الرئيس السوري بموجب الدستور يتولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في سوريا.