انت الان تتابع خبر العراق وايران يبحثان تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، التقى اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2026، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني السيد محمد باقر قاليباف".وجرى خلال اللقاء "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة بين البلدين".