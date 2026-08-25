انت الان تتابع خبر العراق وايران يبحثان تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، التقى اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2026، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني السيد محمد باقر قاليباف".
وجرى خلال اللقاء "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة بين البلدين".
وجرى خلال اللقاء "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة بين البلدين".