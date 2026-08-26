انت الان تتابع خبر الخارجية العراقية تستضيف السفير الإيراني بعد "منشورات" تخص خرائط المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء، "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين بشأن التطورات الراهنة وانعكاساتها على دول المنطقة، ولا سيما العراق"، مشدداً على "ضرورة معالجة الخلافات والقضايا الإقليمية العالقة عبر القنوات الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

كما بحث الجانبان وفق البيان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الزيارات المتبادلة، وتفعيل التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية، إلى جانب تطوير أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

من جانبه، أكد السفير الإيراني استعداد بلاده لمواصلة التعاون والتنسيق مع العراق في مختلف المجالات، مشيراً إلى "عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية التي تجمع البلدين، وأهمية استمرار اللقاءات والتشاور بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك".