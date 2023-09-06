اليابان | كيف انخفض معدل المواليد في كوريا الجنوبية إلى أقل من نظيره في اليابان؟

تعاني كل من اليابان وكوريا الجنوبية تراجعاً سريعاً في معدل المواليد. ومع ذلك، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الجنوبية لمدة سبع سنوات متتالية حتى عام 2022، حيث انخفض إلى 0.78 مؤقتًا، وهو ما يقل بشكل كبير عن 1.26 في اليابان، وهو أدنى معدل لها على الإطلاق، وعن المتوسط الذي سجلته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2020 والبالغ 1.58. يشرح كيم ميونغ جونغ، باحث زميل في معهد بحوث NLI، الخلفية لهذا التطور.

سياسة ”الطفل الواحد“ على الطريقة الكورية

لماذا انخفض معدل المواليد في كوريا الجنوبية بشكل أسرع من اليابان؟

لقد شهدت البلاد انخفاضًا ملحوظًا منذ عام 2015. ويرتبط ذلك بحقيقة أن معظم النساء اللاتي أنجبن ابتداءً من ذلك العام وُلِدن وترعرعن في منتصف الثمانينيات. شهدت هذه الفترة تغييرًا في سياسات السكان في البلاد، حيث انتقلت من السياسة السابقة ”أنجبب طفلين وقومي بتربيتهما بشكل جيد“ إلى ”أنجبي طفلاً واحدًا فقط وقومي بتربيته بشكل جيد“. من السهل أن نتصور أن هذه التحولات أثرت على انخفاض معدل الولادات.

عدد أقل من الوظائف المرغوبة ومزيد من البطالة

تأثير آخر بارز على انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية هو الوضع الاقتصادي السيئ للشباب. لا يزال الفكر الكونفوشي متأصلًا بعمق هناك، وعادةً ما يقوم الأشخاص بإنجاب الأطفال بعد الزواج، تمامًا كما هو الحال في اليابان. ومع ذلك، يعجز العديد من الشبان والشابات عن العثور على وظائف مستقرة ويتركون في وضع يجعل الزواج خيارًا صعبًا.

في عام 2022، بلغ معدل البطالة في كوريا الجنوبية للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا 6.4%، وهو أكثر من ضعف معدل البطالة العام البالغ 2.9% وأعلى بكثير من معدلات البطالة في اليابان، حيث بلغت 4.8% لفئة الأعمار من 20 إلى 24 عامًا و3.8% للأعمار من 25 إلى 29 عامًا.

واحدة من الأسباب وراء ذلك هي النسبة العالية من الطلاب الذين يتوجهون إلى الجامعات، مما يؤدي إلى عدم تناسب بين العرض والطلب في سوق العمل بعد التخرج. هناك أيضًا فجوة كبيرة في الأجور بين سوق العمل الرئيسي للشركات الكبيرة مثل سامسونغ إلكترونيكس وشركة هيونداي موتور، وسوق العمل الثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. هذا التقسيم في سوق العمل يتقدم، وهناك فارق أكبر في ظروف العمل حتى من الوضع في اليابان. تزداد معركة البحث عن وظائف فيما يتعلق بالوصول المحدود إلى الشركات الكبيرة أشد اندفاعًا تدريجيًا.

موظفو الشركات الكبيرة يعيشون وضعًا أفضل بكثير، حيث تكون لديهم رواتب أعلى نسبيًا وظروف عمل أفضل وحماية من قبل النقابات العمالية. بينما يكون أولئك العاملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتقاضون أجورًا منخفضة، ويعملون في ظروف أكثر صرامة، ولا توجد لديهم نقابات لحماية حقوقهم في المفاوضات مع إدارة الشركات، مما يجعل هذه الشركات أقل جاذبية للباحثين عن وظائف. وهذا يؤدي إلى أن العديد من الشبان والشابات يتمسكون بالدخول إلى الشركات الكبيرة بشدة، حتى الحد الذي يختارون فيه البطالة بعد التخرج على العمل في شركة صغيرة، على الرغم من أن تلك الشركات الكبيرة لا توظف سوى عدد قليل من الباحثين عن وظائف.

البيانات التي تدعم هذا يمكن العثور عليها في معدل البطالة الفعال، حيث يتم احتسابه من معدل البطالة الرسمي الذي يعلنه الحكومة، ويضاف إليه ”البطالة المخفية“، وهي تلك الفئة التي ترغب في العمل، ولكنها لا تبحث بنشاط عن وظائف لأسباب متنوعة، والعمال بأجور منخفضة الدخل، والذين يعملون أقل من 18 ساعة في الأسبوع. وكان معدل البطالة الفعال للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا في عام 2022 قد انخفض قليلاً من ذروته خلال جائحة كوفيد-19، ولكنه لا يزال يبلغ 19%.

يلجأ العديد من الشبان والشابات الذين يفشلون في العثور على وظائف في الشركات الكبيرة إلى اجتياز امتحان الخدمة العامة، ولكنه ليس أمرًا بسيطًا للنجاح فيه. معدل الراغبين في التقديم يتراجع سنويًا، ولكن نسبة الراغبين السنوية إلى النجاح في الفئة التاسعة، والأدنى، في امتحان الخدمة المدنية الوطنية كانت 34.3 إلى 1.

عامل اقتصادي آخر يؤثر في انخفاض معدل المواليد هو ارتفاع أسعار العقارات والزيادة الناتجة عنها في عدد الأشخاص الذين يعيشون غير متزوجين أو يتزوجون في سن متأخرة. التقليد في كوريا هو أن يقوم الرجل بتحضير منزل عائلي قبل الزواج، وارتفاع تكاليف الإسكان في السنوات الأخيرة أدى بالتالي إلى انخفاض معدلات الزواج. قام بنك كوريا مؤخرًا برفع أسعار الفائدة بشكل طارئ مما أدى إلى انخفاض أسعار الشقق، ولكن نسبة الفائدة على القروض العقارية ارتفعت، مما يجعل امتلاك منزل حلمًا بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

عبء تكاليف التعليم الثقيل

إن تكلفة التعليم المرتفعة هي سبب آخر يجعل الناس يترددون في إنجاب الأطفال. في كوريا الجنوبية، تكون تكلفة التعليم التكميلي مثل مدارس الدروس الخصوصية والدروس الخصوصية الخاصة مرتفعة بشكل خاص. في عام 2021، ارتفعت النفقات الإجمالية على التعليم التكميلي للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية بنسبة 21% عن العام السابق لتصل إلى 23.4 تريليون وون، وبلغت نسبة الطلاب الذين يتلقون هذا التعليم 75.5%. تبلغ التكلفة الشهرية المتوسطة للتعليم لكل طالب 485,000 وون، بينما ترتفع لتصل إلى 649,000 وون للطلاب في المرحلة الثانوية فقط.

هذه الأرقام هي مجرد متوسطات، وبالطبع هناك تباين كبير بين المناطق وفئات الدخل. وعلى وجه الخصوص، تجعل واقع المناطق مثل حي غانغنام في سيؤول، وبالأخص حي دايتشي-دونغ، حيث تتركز مدارس الدروس الخصوصية الشهيرة، يذهل الخيال. على سبيل المثال، يصل سعر طلب المشورة من مشرف امتحان القبول حول كيفية رفع سجلات الطالب الرسمية ببضع نقاط إلى مليوني وون. لا تحتوي هذه السجلات على درجات الطالب لثلاث سنوات من المرحلة الثانوية فحسب، بل أيضًا على الجوائز التي حصل عليها داخل وخارج المدرسة، الشهادات، نتائج اختبارات اللغة، الأنشطة اللامنهجية، العمل التطوعي، الأندية، والتطلعات المهنية. لماذا تكلف هذه الأمور كل هذا المبلغ؟

يمكن تقسيم اختبارات القبول بالجامعات في كوريا الجنوبية بشكل عام إلى نوعين: ”القبول المسبق (أي ما يعادل القبول الموصى به في اليابان)“ و”القبول العادي (أي ما يعادل الاختبار الوطني في اليابان).“ يعتمد القبول المسبق الإضافي على دراسة السجلات المدرسية، سجل الحياة في المرحلة الثانوية، مقال التعريف الذاتي، خطاب توصية المعلم، والمقابلة، بينما يركز القبول العادي في المقام الأول على نتائج اختبار القدرة الدراسية للكلية وتشهد نسبة القبول المسبق زيادة سنة بعد سنة، حيث ارتفعت من 3.4% فقط في عام 2000 إلى 78% في عام 2011، حيث قررت العديد من الجامعات أنه من الصعب قياس مهارات اكتشاف المشكلات، والتفكير النقدي والإبداعي، والتعبير باستخدام ”المهارات“ وحدها.



عائلات تودع الطلاب وهم في طريقهم لإجراء اختبار القدرة الدراسية للكلية في سيؤول. (© كيودو)

تعد سجلات الطلاب هي أهم شيء للحصول على القبول في جامعات سيؤول الشهيرة، لذلك يرسل الآباء أطفالهم إلى المدارس الدروس الخصوصية الشهيرة. مع الدروس الخصوصية المنفصلة، يمكن أن تصل التكلفة الشهرية لكل مادة إلى عدة مئات الآلاف من الوون أو أكثر.

لعنة ”فقراء التعليم“

حوالي وقت إنهاء جميع مدارس التقوية الدروس الخصوصية، تتحول الشوارع حول تقاطع إيونما في منطقة دايتشي-دونغ في غانغنام إلى موقف للسيارات، حيث يأتي جميع الآباء والأمهات لاستلام أطفالهم. عندما يعودون إلى المنزل، قد لا يكون بإمكان الأطفال الذهاب إلى النوم بعد. سيتعين عليهم مراجعة وإنجاز الواجبات المنزلية، والكثيرون سيبقون مستيقظين حتى الساعة 3:00 أو 4:00 صباحًا. هؤلاء الأطفال يخوضون حربًا بمفردهم في ساحة امتحان القبول.

إن جحيم التعليم لا يقتصر على المرحلة الثانوية. يبدأ العديد من الآباء أطفالهم في التعليم التكميلي من رياض الأطفال. يمكن أن تكلف روضة الأطفال الناطقة باللغة الإنكليزية، حيث تتم معظم التفاعلات باللغة الإنكليزية، 1.5 مليون وون شهريًا. بدءًا من المرحلة الابتدائية، غالبًا ما يذهب الأطفال إلى مدارس التقوية والدروس الخصوصية. وهذا يمكن أن يرفع نفقات التعليم لطفل واحد إلى 2 إلى 3 ملايين وون شهريا.

العبء الثقيل لتكاليف التعليم قد أدى إلى ظهور فئة من السكان يعتبرون أنفسهم ”فقراء التعليم“، وهو مصطلح جديد في اللغة الكورية مشتق من كلمتي التعليم والفقر بالإنكليزية. يشير هذا المصطلح إلى الأسر التي تنفق أكثر من المتوسط ​​على التعليم، على الرغم من أنها تتعرض للديون وتعيش في ظروف فقر متزايدة للقيام بذلك. تقدير معهد هيونداي للأبحاث الخاصة استنادًا إلى بيانات عام 2011 أن حوالي 13% من جميع الأسر التي تحتوي على أطفال كانت من ”فقراء التعليم“ في تلك الفترة. الآن، بعد أكثر من عقد من الزمن، من المرجح أن تكون النسبة أعلى.

العمل معًا من أجل إيجاد الحلول

انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية سيؤدي إلى تقلص القوة العاملة وشيخوخة سكانها، وفي النهاية سيتسبب في انخفاض كبير في إمدادات العمالة. من المؤكد أن ذلك سيؤثر سلبًا على الشركات والمؤسسات. في الوقت نفسه، سيعني القليل من الشباب وجود مجموعة أصغر من الذين يمتلكون ودائع، وبالواقع سيضطر المزيد من الأشخاص كبار السن إلى الاعتماد على ودائعهم السابقة لتغطية نفقاتهم، مما يعني أن الادخار العام والاستثمار سيتأثران على السواء. سيؤدي انخفاض الجيل الشاب إلى نقص في الأفكار الجديدة وتقليل الاستثمارات الرأسمالية، مما سيدعو أيضًا إلى تباطؤ في إنتاج الشركات. ستتسبب جميع هذه العوامل في تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف استدامة نظام الرعاية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تجد العديد من الجامعات أنفسها مهددة بالإغلاق بسبب نقص الطلاب، وكذلك يتراجع عدد الشبان القادرين على الخدمة في الجيش بسرعة. سيكون من الصعب الحفاظ على حجم قوات جمهورية كوريا. في الواقع، يبلغ حجم القوات المسلحة الحالي حوالي 500,000 فرد، مقارنةً بـ 600,000 في عام 2018. بالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تنعم حاليًا بهدنة غير مستقرة مع كوريا الشمالية، يعد انخفاض معدل المواليد مسألة خطيرة تؤثر مباشرةً على الأمن القومي.

معهد بحوث التشريعات في كوريا قام بمحاكاة وأعلن في أغسطس/ آب 2014 أنه إذا استمرت البلاد بمعدل المواليد لعام 2013 والبالغ 1.19، فإنه بحلول عام 2750 لن يكون هناك مزيد من كوريا الجنوبية. لقد انخفضنا بالفعل بكثير أقل من هذا المعدل، مما يشير إلى مستقبل سيكون فيه اندثار لكوريا من وجه الأرض في وقت مبكر.

لقد تناولت حتى الآن كيفية اختلاف معدل المواليد المنخفض في كوريا الجنوبية عن اليابان. ومع ذلك، يشتركان في العديد من الأسباب المشتركة، مثل الاتجاه نحو تأخير الزواج أو عدمه، والتمييز بين الجنسين في الأجور والمجالات الأخرى. يبدو أيضًا أن كلا البلدين يحتاجان إلى تعزيز سياسات رعاية الأطفال للأسر التي تربي أطفالًا، وأيضًا إجراءات توظيف للشباب، وإجراءات الإسكان العام، وأشكال أخرى من الدعم لتخفيف العبء الاقتصادي للزواج.

إذن، لماذا لا نستغل تحسن العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية كفرصة للعمل معًا على معالجة انخفاض معدل المواليد، حيث إنه تعتبر القضية أولوية قصوى لكلا الدولتين؟ يجب علينا أن نجمع رؤاهما من أجل مستقبل كل طرف.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: داخل جناح للولادة في سيؤول. © وكالة يونهاب للأنباء/كيودو)