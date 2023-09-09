اليابان | نسبة الشباب مرتكبي جرائم الحشيش ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في اليابان

مجتمع 10/09/2023

على الرغم من أن العدد الإجمالي لمرتكبي جرائم المخدرات آخذ في التناقص بشكل عام، إلا أن نسبة مرتكبي جرائم الحشيش الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما وصلت إلى أعلى مستوى لها في عام 2022.

تظهر إحصائيات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أن عدد المجرمين الموقوفين بتهم على صلة بالحشيش من قبل الشرطة أو وكالة مكافحة المخدرات التابعة للوزارة أو خفر السواحل في عام 2022 بلغ 5546 بانخفاض بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وعلى الرغم من أن هذا العدد أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2021، إلا أنه لا يزال مرتفعا جدا. ومن بين تلك الحالات، شملت 69.2% منها أشخاصا تقل أعمارهم عن 30 عاما وهي أعلى نسبة حتى الآن، ما يثير مخاوف بشأن زيادة تعاطي المخدرات بين الشباب.

ظل عدد مرتكبي جرائم المخدرات الموقوفين ثابتا بشكل عام في السنوات الأخيرة، لكنه انخفض في عام 2022 بمقدار 1787 أو 12.4% ليصل إلى 12621. وقد تراجع عدد القضايا المتعلقة بالمنشطات بشكل كبير خلال العقود الماضية، في حين أن الجرائم المتعلقة بالحشيش آخذة في الارتفاع. ومن بين العوامل الكامنة وراء هذه الزيادة حقيقة أن الحشيش يمكن زراعته من قبل الأفراد وأنه أقل تكلفة من المنشطات، فضلا عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب.

وقد أجرت وكالة الشرطة القومية مسحا وتحليلا لـ 911 شخصا تم القبض عليهم بتهم انتهاك قانون مكافحة الحشيش (الحيازة البسيطة) بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021. وأظهرت النتائج أن 52.1% من الموقوفين كانوا تحت سن 20 عاما عندما تعاطوا الحشيش لأول مرة، و 33.0% كانوا في العشرينات من عمرهم، وكان إجمالي من تعاطى الحشيش لأول مرة دون سن 30 عاما 85.1%.

ومعظم الذين شملهم المسح تعاطوا الحشيش لأول مرة بعد أن عرض عليهم من قبل شخص آخر. وكان هذا هو الحال بالنسبة لنحو 80% ممن تقل أعمارهم عن 20 عاما و 70% ممن هم في العشرينات من عمرهم. كما كانت الإنترنت مصدر معرفة كيفية الحصول على الحشيش لـ 42.8% ممن تقل أعمارهم عن 20 عاما و 34.1% لمن هم في العشرينات من عمرهم. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في كل الحالات تقريبا هي مصدر المعلومات.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: حشيش مجفف صادرته وكالة الشرطة القومية في مارس/آذار عام 1999، © بيكستا)