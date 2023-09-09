اليابان | متى سنفرح بك، متى ستتزوج، لقد كبرت وأخوك الأصغر خطب وأنت لا زلت بدون زواج... سيل من الأسئلة تحيط باليابانيين خلال عطلة الصيف!

لايف ستايل 10/09/2023

وجدت دراسة استقصائية للشعب الياباني أن الكثيرين يُسألون عن خطط زواجهم عند عودتهم إلى منزل العائلة في الصيف.

يعود العديد من اليابانيين إلى مسقط رأسهم خلال عطلة أوبون في منتصف أغسطس/ آب. هو تقليد ياباني بوذي لتمجيد أرواح أموات الأسلاف. تساهم هذه المناسبة في إعادة تجميع الأسرة حيث يعود جميع أفراد الأسرة إلى مكان ولادتهم ويزوروا المقابر لتنظيف القبور وتزيينها، حيث يعتقد في تلك الفترة أن أرواح الأموات تعود لزيارة مزاراتها في بيوتها. وبما أن الأسرة تجتمع في تلك الفترة فإنها تكون أيضًا فرصة لطرح العديد من الأسئلة الشخصية.

قامت شركة أوميكال، التي تدير أكبر موقع وسيط لتوفيق الزواج في اليابان، بإجراء استطلاع عبر الإنترنت لأعضائها من أواخر يوليو/ تموز إلى أوائل أغسطس/ آب وجمعت 1170 استجابة. أظهرت النتائج أنه عندما يزور الناس بيت العائلة في مسقط رأسهم، يتم سؤال 41.6% من النساء و47.5% من الرجال عما إذا كانوا ينوون الزواج أم لا.

بالنسبة لأولئك الذين أجابوا بـ ”نعم“، فإن الشخص الرئيسي الذي يستفسر عن الزواج هو في الغالب والدتهم. وكانت هذه هي الإجابة الأعلى على الإطلاق، وخاصة بالنسبة للرجال بنسبة 50.5%. بالنسبة للنساء، كان من المرجح أن يسأل الجد أو العمة/العم أكثر من والدهن.

في حين أن الآباء يضعون مصلحة أبنائهم وبناتهم في الاعتبار ويريدون لهم أن يكونوا سعداء في حياتهم، فإن عددًا لا بأس به من الناس يشعرون بالاكتئاب والاحباط عندما يعلمون أنه سيتم سؤالهم عما إذا كانوا يخططون للزواج عندما يعودون إلى مسقط رأسهم. ومن بين المشاركين، قالت 88.1% من النساء و76.0% من الرجال أنهم شعروا بالضغط بسبب طرح هذه النوعية من الأسئلة.

وردا على سؤال حول ما لا يعجبهم مما يقوله لهم آباؤهم وأقاربهم، كان أكثر ما يكرهه الرجال والنساء على حد سواء هو المقارنة بأفراد الأسرة والأصدقاء المتزوجين. وعلى الرغم من أن الترتيب اختلف حسب الجنس، إلا أن المركزين الثاني والثالث جاءا حول أنه من الأفضل إنجاب الأطفال في أسرع وقت ممكن والأخبار عن زواج شخص آخر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)