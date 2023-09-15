اليابان | ماتسوشيما كوتارو هداف المنتخب الياباني للرغبي: آمال كبيرة وحلم التتويج ببطولة كأس العالم

بفضل سرعته الفطرية، ومهاراته الفائقة التي أصقلها أثناء اللعب في جنوب أفريقيا وفرنسا، وولعه بتسجيل الأهداف، فإن ماتسوشيما كوتارو لاعب المنتخب الوطني للرغبي مستعد للانقضاض على العُشب في فرنسا مع مشاركته الثالثة في كأس العالم للرغبي.

لاعب من الطراز الرفيع

في صيف عام 2020، استقل ماتسوشيما كوتارو رحلة من مطار هانيدا بطوكيو متجهة إلى فرنسا ليلعب لفريق أيه إس إم كليرمون أوفيرني في دوري (توب 14)، وهو مسابقة لأندية الرغبي الاتحادية المحترفة الأولى في البلاد وواحد من الدوريات الرائدة في أوروبا. وقضي ماتسوشيما عامين من التنافس ضد بعض أفضل اللاعبين في فرنسا والعالم في الدولة التي تستضيف حاليًا كأس العالم للرغبي 2023. وفي عام 2022 عاد إلى اليابان، وهو يلعب حاليًا مع فريق طوكيو سانغوليات في مسابقة (ليغ وان – أعلى منافسات الرغبي في اليابان). وخلال فترة تواجده في فرنسا ترك انطباعًا عميقًا، وأصبح اسمًا معروفًا بفضل تألقه على أرض الملعب.

وقد لعب ماتسوشيما في كأس العالم للرغبي 2019، كجناح أيمن في جميع مباريات اليابان. وفي المباراة الافتتاحية ضد روسيا، سجل ثلاثية، وهو أول هاتريك يسجله لاعب ياباني في كأس العالم، مما ساعد في صعود الفريق إلى مرحلة خروج المغلوب. وإلى جانب هدفه ضد الولايات المتحدة في بطولة 2015 في إنكلترا، وثلاثيته ضد روسيا، تعادل بذلك مع الرقم القياسي المُسجل باسم كوتسوكي إيجي بأربعة أهداف والذي سجله قبل 28 عامًا. إلا أن ماتسوشيما أطاح برقم كوتسوكي، وسجل هدفًا ضد كل من ساموا واسكتلندا ليرفع رصيده القياسي الجديد إلى ستة أهداف. وقد صرح المدير الفني للمنتخب جيمي جوزيف أن ماتسوشيما جنبًا إلى جنب مع الجناح الأيسر فوكوكا كينكي، الذي سجل بدوره أربعة أهداف، هما ”الطلقة المزدوجة“ التي تقود الفريق.

ولد ماتسوشيما في جنوب أفريقيا عام 1993 لأب زيمبابوي وأم يابانية. وكان يتنقل بين اليابان وجنوب أفريقيا خلال طفولته، وبدأ لعب الرغبي في المدرسة الإعدادية. وأمضى سنوات دراسته الثانوية في اليابان في فريق الرغبي توين غاكوين، وفاز باللقب الوطني مع الفريق في سنته الأخيرة. وفي مباراة نصف النهائي من البطولة الوطنية، أظهر ماتسوشيما سرعته الفائقة ضد مدرسة أوساكا الكورية الثانوية بتسجيله ركضة تاريخية. حيث كان القوة الدافعة طوال المباراة، ومع تشبث فريقه بفارق ست نقاط بعد 27 دقيقة من الشوط الثاني، استعاد الكرة بالقرب من خط مرمى توين جاكوين وركض بها مسافة 100 مترًا مسجلًا هدفًا.

وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية، تم استدعاء ماتسوشيما من قبل أفضل فرق الرغبي الجامعية في اليابان. إلا أنه في النهاية، اختار الانتقال إلى جنوب أفريقيا للتدريب في أكاديمية فريق الرغبي الاتحادي ”شاركس“. وخلال فترة تواجده هناك، تطور جسديًا وعقليًا واكتسب كذلك خبرات قيّمة في إحدى الدول الرائدة في عالم الرغبي في عمر بدأ فيه اللاعبون الشباب اليابانيون يتراجعون في المستوى مقارنة بأقرانهم في البلدان الأخرى. وبعد عامين، تحول ماتسوشيما الذي كان نحيفًا فيما مضى والمعروف بأسلوبه الرشيق في الجري، إلى عداء صلب ووقوي.

هزيمة اليابان لجنوب أفريقيا

عندما كان ماتسوشيما في التاسعة عشرة من عمره، لعب لفريق إقليمي في جنوب أفريقيا ودُعي لحضور المعسكر التدريبي لفريق جنوب أفريقيا الوطني للرغبي تحت 20 عامًا. وعلى الرغم من أن عددًا من الاحتمالات كانت مفتوحة أمام ماتسوشيما هناك، إلا أن مدرب المنتخب الوطني آنذاك إدي جونز أقنعه بالعودة إلى اليابان. الأمر الذي على إثره عاد ماتسوشيما إلى البلاد في عام 2013 وظهر لأول مرة مع (Brave Blossoms) أو الزهور البواسل – اللقب الذي يشتهر به المنتخب الياباني – في العام التالي.

وفي كأس العالم للرغبي 2015، كان له يد في الهزيمة الدراماتيكية على منتخب جنوب أفريقيا، حيث نفذ تدخلًا محوريًا لمنع محاولة كانت ستمنح منتخب الغزلان التقدم. وبعد أربع سنوات في اليابان، ساعد في قيادة المنتخب الياباني إلى الدور ربع النهائي من البطولة لأول مرة في تاريخ الفريق.

وفي عام 2020، انتقل ماتسوشيما إلى كليرمون الفرنسي في منافسات الـ توب 14 ليضع نفسه في ”مستوى أعلى“ في هذه الرياضة. وعندما تم تعليق المنافسات بسبب تداعيات فيروس كورونا، ركز على صقل مهاراته البدنية والعقلية وعمل على تحسين أسلوبه في الركض، واختار البقاء في أوروبا بسبب أسلوب اللعب القوي واللاعبين الأكبر حجمًا.

وقد ظهرت الصلابة التي طورها خلال العامين اللذين قضاهما في فرنسا عندما التقت اليابان مع تونغا في إحدى المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم في 29 يوليو/ تموز 2023 في أوساكا. ومع تقدم اليابان بفارق خمس نقاط قرب نهاية المباراة، تلقى ماتسوشيما ضربة قوية في بطنه عندما مرر الكرة إلى الجناح سيميسي ماسيريوا. حينها اعترضت تونغا تمريرة ماسيريوا الموجهة لزميله ديلان رايلي، مما أدى إلى حدوث هجمة مرتدة كادت أن تؤدي إلى استقبال هدف. إلا أن ماتسوشيما الذي كان لا يزال يشعر بآثار التدخل استجمع قواه ونهض على قدميه وطارد اللاعب التونغي، وحرم الضيوف من محاولة انتزاع الفوز من اليابان.

ويقول ماتسوشيما وهو يسترجع الأحداث: ”عندما سمعت صيحات الجماهير، لم أعرف ماذا حدث في البداية. ثم رأيت اللاعب التونغي يركض بأقصى سرعة وأيقنت حينها أنني الوحيد القادر على إيقافه. لقد تصرفت بشكل تلقائي.“

الاحساس الفطري بالمباريات

في أعقاب هذا الأداء المُنقذ للمباراة، أظهر المدرب جيمي جوزيف ثقته في ماتسوشيما من خلال الاعتماد عليه باعتباره الظهير الأساسي لمنتخب الزهور البواسل في كأس العالم للرغبي.

فمنذ أيامه كلاعب في المدرسة الثانوية، شعر ماتسوشيما بأن مركز الظهير يسمح له بإظهار مهاراته بشكل أفضل. ويقول ماتسوشيما: ”أعتقد أن السبب في ذلك هو أن لدي إحساسًا فطريًا بالاتجاهات التي يجب أن أركض فيها، حتى عندما أتعرض للهجوم من كلا الجانبين“.

وقد عزز ماتسوشيما إحساسه الغريزي بالمباريات خلال العامين اللذين قضاهما في فرنسا، وسيكون حريصاً على إظهار مهاراته في كأس العالم.

وقد أبدت فرنسا اهتمامًا خاصًا بماتسوشيما منذ أن كان لاعبًا شابًا، مما جعلها المكان الوحيد غير اليابان الذي أراد ماتسوشيما اللعب فيه. ففي مقابلة أُجريت معه عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا، قبل أن يتم اختياره للمنتخب الياباني، أوضح أسبابه قائلًا: ”سافرت إلى فرنسا مع المنتخب الوطني الياباني للمدارس الثانوية في سنتي الثانية. وعندما كنت هناك، شعرت أن اللاعبين الفرنسيين في فئتنا العمرية ينظرون إلى المباريات بشكل مختلف. أكثر من مجرد كونها تعتمد على القوة البدنية أو الحجم أو السرعة، لقد كان الاختلاف الأساسي هو في طريقة تفكيرهم على أرضية الملعب. وأدركت أنه سيتعين علي أن ألعب الرغبي خارج فرنسا إذا أردت مواجهتهم.

وفي ختام بطولة كأس العالم 2019 في اليابان، حدد ماتسوشيما هدف الحصول على لقب أفضل لاعب في البطولة المقبلة، قائلاً: ”هذا هو اللاعب الذي أطمح أن أكونه“. لقد أثبت نفسه كلاعب متمرس ولا غنى عنه في منتخب اليابان، ويحلم بالعودة بلقب البطولة في ظهوره الثالث في كأس العالم للرغبي.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: ماتسوشيما كوتارو يتخطى لاعبي منتخب فيجي بسرعة في إحدى المباريات التجريبية في الخامس من أغسطس/آب 2023 في طوكيو. © جيجي برس)