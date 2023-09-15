اليابان | تواصل تراجع اليابان في التصنيف العالمي من حيث الأوراق العلمية

علوم 16/09/2023

تراجعت اليابان مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث عشر من حيث متوسط عدد الأوراق العلمية ضمن أكثر 10% من الأوراق العلمية استشهادا بها عالميا في مجال العلوم الطبيعية بين عامي 2019 و2021، حيث بلغ عددها 3767 ورقة.

أظهر تقرير صدر في عام 2023 عن المعهد القومي الياباني لسياسة العلوم والتكنولوجيا أن اليابان تراجعت مرتبة واحدة لتحتل المركز 13 في متوسط عدد الأوراق البحثية ضمن أكثر 10% من الأوراق البحثية استشهادا بها عالميا في مجال العلوم الطبيعية بين عامي 2019 و2021، حيث بلغ عددها 3767 ورقة علمية. ويتم حسابها وفقا لدرجة المساهمة في حالات التعاون الدولي. وبالنسبة لأكثر 1% من الأوراق العلمية استشهادا بها، احتلت اليابان المرتبة 12 بمتوسط سنوي قدره 319 ورقة علمية. وبلغ متوسط العدد السنوي للأبحاث المنشورة من عام 2019 إلى عام 2021 بشكل عام 70775 ورقة علمية، ما يضع اليابان في المركز الخامس عالميا.

في حين جاءت الصين في المركز الأول من حيث عدد الأوراق العلمية ضمن أعلى 10%، حيث بلغ عددها 54405 ورقة علمية، تلتها الولايات المتحدة بـ36208 ثم بريطانيا في المركز الثالث بفارق كبير بـ 8878. كما احتلت الصين المرتبة الأولى في تصنيف أعلى 1% استشهادا بها.

يُظهر التوزيع حسب المجال الأكاديمي لأكثر 10% من الأوراق العلمية استشهادا بها أن اليابان تحتل مراتب أعلى في الفيزياء والطب السريري والكيمياء مقارنة بالمجالات الأخرى. بينما تحتل الولايات المتحدة مراتب متقدمة في الطب السريري وعلوم الحياة الأساسية والفيزياء، في حين يظهر أن الصين قوية في مجالات علوم المواد والكيمياء والهندسة.

ويوضح الرسم البياني أدناه التغييرات في التصنيف العالمي لأكثر 10% من الأوراق العلمية استشهادا بها. وكانت اليابان من بين الدول الخمس الأولى في معظم سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكنها تراجعت بعد ذلك في الترتيب لتتخطاها دول مثل الصين وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وعند النظر إلى مؤشرات أخرى، تظهر أن اليابان تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين من حيث إنفاقها على البحث والتطوير (الإجمالي 18.1 تريليون ين) وعدد الباحثين (الإجمالي 705 آلاف باحث). كما تمتلك اليابان أعلى حصة عالمية (بنسبة 26.0%) في طلبات براءات الاختراع المقدّمة إلى بلدين أو أكثر والتي يطلق عليها اسم ’’عائلات براءات الاختراع‘‘، استنادا إلى المتوسط للفترة من 2015 إلى 2017. ومن بين عائلات براءات الاختراع تلك، تعد حصة اليابان العالمية مرتفعة بشكل خاص في مجال تكنولوجيا آلات النسيج والورق والبصريات وتقنيات التسطيح والطلاءات.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)