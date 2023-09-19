اليابان | اليابان تشهد فصل الصيف الأكثر حرارة منذ 1898

بيئة 19/09/2023

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن صيف عام 2023 كان أكثر سخونة بمقدار 1.76 درجة مئوية عن المتوسط في الفترة من 1991 إلى 2020. وشهدت هوكايدو وتوهوكو في شمال البلاد أكبر ارتفاعات مقارنة بدرجات الحرارة العادية.

شهدت اليابان أحر صيف لها على الإطلاق في عام 2023. وكان متوسط درجة الحرارة في الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، هو الأعلى على الإطلاق. واستنادًا إلى قياسات في 15 محطة مراقبة في جميع أنحاء البلاد، كانت درجة الحرارة أعلى بمقدار 1.76 درجة مئوية عن العام العادي على مدى العقود الثلاثة الماضية (1991-2020) والأعلى منذ بدء الإحصاءات في عام 1898. وقد تجاوز هذا بكثير أعلى متوسط درجة حرارة سابق قدره 1.08 درجة مئوية أعلى من المعدل الطبيعي، وتم تسجيلها في صيف 2010.

في العديد من الأماكن في كافة أنحاء البلاد، لم تصل درجات الحرارة القصوى فحسب، بل أيضاً درجات الحرارة الدنيا إلى أرقام قياسية، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا بوسط البلاد، حيث وصلت درجة الحرارة الدنيا إلى 31,4 درجة مئوية في 10 أغسطس/ آب، وهو أعلى مستوى في البلاد وفقاً لوكالة الأرصاد.

يعود هذا الارتفاع إلى الرياح الغربية المتعرجة شمالًا أكثر من المعتاد، مما يؤدي إلى انتشار الهواء الدافئ بشكل أكبر فوق شمال اليابان، في حين ارتفعت درجات حرارة سطح البحر في جميع أنحاء البلاد إلى درجة مئوية واحدة فوق المعدل الطبيعي، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 1982. وعلى وجه الخصوص، في أغسطس/ آب تجاوزت درجات حرارة سطح البحر 30 درجة مئوية لأول مرة في المياه الممتدة على طول ساحل بحر اليابان من محافظة ياماغاتا إلى شبه جزيرة نوتو.

كان متوسط درجة الحرارة حسب المنطقة، استنادًا إلى بيانات من 149 محطة مراقبة، هو الأعلى منذ بدء التسجيل في عام 1956 في هوكايدو، توهوكو، هوكوريكو، كانتو كوشين، توكاي، وتشوغوكو. وفي منطقة كانساي، يعادل متوسط درجة الحرارة أعلى مستوياته القياسية في عامي 1994 و2018. ومن اللافت للنظر أن درجة الحرارة في هوكايدو كانت 3.0 درجة مئوية وتوهوكو 2.9 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي.

متوسط تغير درجة الحرارة حسب المنطقة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. يشير التمييز باللون الأصفر إلى أعلى 10% من قيم المراقبة بين عامي 1991 و2020.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر الجبهة الدافئة في الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني في جميع أنحاء اليابان، لذلك من المقرر أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)